“E tu davanti a me”: il classico di Erminio Sinni lanciato da Universal

GAVORRANO – Un evergreen che torna a una nuova vita. È appena uscita una nuova versione di “E tu davanti a me”, la canzone più celebre del cantautore Erminio Sinni, che di recente ha vinto la prima edizione di “The Voice senior”, il talent show della Rai condotto da Antonella Clerici.

Il famoso brano, che in passato più o meno tutti hanno canticchiato almeno una volta, è stato scritto e composto da Sinni nel lontano 1991.

In questa nuova versione, da oggi disponibile su tutti gli store, il cantautore si avvale della prestigiosa produzione di Nicolò Fragile (Mina, Eros Ramazzotti, Irene Grandi, Renato Zero, Vasco Rossi, Gianluca Grignani e molti altri).

A raccontare la storia della sua canzone è il cantautore stesso: «Ero appena tornato da una quarantina di bellissimi giorni passati negli Usa – dice Sinni -, a girovagare suonando dal confine con il Canada alla Florida passando via Nashville da New Orleans con destinazione finale Key West. Era il 1991, e affacciato a godermi il tramonto sul lago Michigan, a Mackinac Island, presi la chitarra del mio amico Fabrizio, una Martin d 35 bellissima, mi immersi in quel sole rosso che si stava squagliando a ovest e iniziai…. mi minore 7, la , re 7+ e sol 7 +. Un motivo mi suonava in testa ripetendo questi accordi. Un motivo che mi accompagnò per tutto il viaggio e anche una volta tornato in Italia. Stava lì che ogni tanto mi suonava dentro nei momenti più diversi delle giornate fino a quella sera che girando in macchina senza itinerari era finita un’altra estate e nessun bar era aperto. Oggi quell’estate è ritornata con un arrangiamento nuovo».