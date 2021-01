Compra un trattore su internet, ma nessuno glielo porta. Truffa da 7mila euro

MASSA MARITTIMA – I Carabinieri della Tenenza di Massa Marittima hanno denunciato tre persone, due donne originarie del Piemonte ed un uomo calabrese, responsabili di truffa in concorso ai danni di un cittadino di Massa Marittima.

Quest’ultimo nei giorni scorsi aveva visto su un social network un annuncio relativo alla vendita di un trattore, ad un prezzo molto conveniente.

Stabilito un contatto con l’inserzionista, e concordato il prezzo di 9000 euro, il venditore ha spiegato che il trattore sarebbe stato consegnato da un corriere.

La vittima, dopo aver versato 7000 euro su un conto indicato dal venditore, ha atteso la consegna. Cosa che non è mai avvenuta: il truffatore infatti ha dapprima addotto varie scuse del mancato recapito, per poi sparire non rispondendo più alle telefonate dell’uomo.

Sporta la denuncia, i Carabinieri in poco tempo, seguendo il flusso di denaro, hanno smascherato la piccola rete di truffatori.