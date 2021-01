Argentario Tricolore si organizza: ecco i membri del direttivo del circolo di Fratelli d’Italia

MONTE ARGENATRIO – Saranno Antonella Celio, Mara Scotto, Marco Biagetti, Ivan Cerulli, Massimiliano Fanciulli ed Elio Schiano i nuovi membri del direttivo del circolo Argentario Tricolore, appena nominati dal presidente Giulio Tambelli.

Infatti, dopo la nomina avvenuta alcune settimane fa, da parte del coordinatore regionale Fabrizio Rossi e del commissario provinciale Bruno Ceccherini, di Giulio Tambelli alla guida del circolo Fratelli d’Italia Argentario, il neo presidente si è subito messo al lavoro, ed ha nominato, da prima, i due responsabili di zona del partito, Roberto Stronchi per Porto Ercole e Umberto Amato per Porto Santo Stefano. Quindi, è passato, con la nomina odierna, ai componenti del direttivo, indicando per quest’ultimi, anche incarichi e responsabilità.

“Sono tutte persone che conosco personalmente – dice il presidente, Giulio Tambelli –. Uomini e donne preparati e motivati, ai quali ho chiesto la disponibilità per impegnarsi non solo per Fratelli d’Italia, ma soprattutto per il nostro territorio e per i cittadini dell’Argentario”.

“La nostra idea di far politica – spiega Tambelli – non sarà basata sulla critica fine a se stessa, in quanto non c’interessa, e sarebbe sin troppo facile fare come fanno tanti. A noi di Fratelli d’Italia, invece, interessa essere prima di tutto coerenti e propositivi, così da poter costruire qualcosa d’importante per il futuro dei cittadini e delle imprese di questo Territorio”.

“Sarà questo – conclude Giulio Tambelli – il nostro modo di fare politica qui all’Argentario”.

Questi gli incarichi nei vari dipartimenti, conferiti dal presidente Tambelli ai membri del direttivo. Mara Scotto: Eventi culturali e manifestazioni, e membro del direttivo provinciale di Fratelli d’Italia; Ivan Cerulli: Organizzazione interna, Politiche giovanili, Tesseramento e Tesoreria; Marco Biagetti: =rganizzazione, social network ed innovazione tecnologica; Antonella Celio: Politiche sociali e Commercio; Elio Schiano: Rapporti imprenditoriali e edilizia; Massimiliano Fanciulli: coordinatore Segreteria.

Il presidente Tambelli si terrà per sé quello relativo alla Sanità, mentre per quanto riguarda il dipartimento al Turismo e alla Nautica, che sono due importanti settori dell’economia argentarina, i nominativi ai quali saranno assegnate le responsabilità saranno resi noti più avanti.