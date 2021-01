A Grosseto riapre il Museolab

GROSSETO – La Fondazione Polo Universitario Grossetano comunica che a partire dal 21 gennaio, nel rispetto delle normative ministeriali vigenti, il MuseoLab sarà aperto il Giovedì e il Venerdì dalle 10.00 alle ore 13.00.

Il Museolab nacque nel 2004, al termine del progetto di archeologia urbana promosso dall’ Amministrazione Comunale di Grosseto in collaborazione con l’area di Archeologia medievale dell’Università di Siena e la Soprintendenza Archeologica per la Toscana fra il 1997 e il 2004. Il percorso espositivo, curato dalla Fondazione Polo Universitario Grossetano con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, comunica i risultati del progetto di Archeologia urbana a Grosseto, illustrandone i metodi e contribuisce in modo fondamentale a formare l’identità della città.

L’indirizzo è via Vinzaglio, 27 e l’ingresso è gratuito; per visite su prenotazione rivolgersi allo 0564-441110 o museolab@unisi.it.