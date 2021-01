Mezza Maratona dei Comuni, Follonica ancora in testa grazie ad Alessio Bonadonna

GROSSETO – Archiviata anche la seconda sessione della Mezza maratona dei Comuni a squadre, con Alessio Bonadonna che consolida il primo posto per la squadra di Follonica. Alla manifestazione podistica hanno già coperto la distanza dei 5000 metri in 56 atleti, dei 112 che vi prendono parte. Le 28 squadre, formate a gruppi di quattro, sono state associate ai 28 comuni della provincia di Grosseto. Come detto è stato Bonadonna con il tempo di 19’56, ad imporsi su Luca Poggiani per la squadra di Monterotondo (20’29) in questa seconda sessione. Al terzo posto Marika di Benedetto per Castel Del Piano (20’40). I primi tre podisti di ogni squadra, due sono già partiti, si stanno cimentando sulla distanza di 5 chilometri, mentre il quarto e ultimo frazionista, coprirà 6 chilometri e 97 metri, per un totale appunto di 21 chilometri e 97 distanza della mezza maratona. Il Marathon Bike di Grosseto, società organizzatrice dell’evento, sta “certificando” il tempo di ogni podista, uno ad uno, giorno dopo giorno, al velodromo di Grosseto, coadiuvato per le foto e riprese da Roberto Malarby.

Questi i tempi fatti registrare nel secondo 5000, dalla quarta squadra alla ventottesima: Giuseppe Guerrini, Sorano (21’35), Raffaele Caselli, Monte Argentario (22’00) Antonio Guerrini, Massa Marittima (22’07), Riccardo Checcacci, Arcidosso (22’23), Giuseppe Agnelli, Scarlino ( 22’29), Massimo Moretti, Pitigliano (23’18), Paolo Giannini, Capalbio (23’23), Pierpaolo Stronchi, Castiglione Della Pescaia, (23’31) Andrea Baldacchini, Isola del Giglio (23’39), Giovanni Formisano, Castell’Azzara, (23’45), Riccardo Morgiani, Orbetello (24’00), Carolina Polvani, Grosseto (24’09), Daniele Bambagioni, Magliano in Toscana ( 24’22), Cristina Cipriani, Cinigiano, (24’25), Andrea Ferrarese, Gavorrano, (24’38), Angelo Russo, Campagnatico (24’48), Elena Bartolucci, Santa Fiora, (24’52), Stefania Maggi, Roccastrada, (25’23), Giuseppe Coffa, Semproniano, (25’46), Stefano Cherubini, Roccalbegna, (26’06), Guido Marini, Manciano ( 26’45), Claudio Bellumori, Seggiano, (27’37), e Martina Bencistà, Montieri (27’46). Questa la classifica provvisoria delle prime tre squadre al comando, dopo 10 chilometri: Davide Catalano- Alessio Bonadonna ( 36’52), per Follonica, Roberto Rossi-Marco Catalano (42’18) per Scansano Giovanni Ruta –Marika Di Benedetto (43’28) per la squadra di Castel del Piano. Venerdì prossimo parte la terza serie.