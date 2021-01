Maremmapodcast: le ultime notizie dalla Maremma in podcast. ASCOLTA – 20 gennaio

Ascolta "#Maremmapodcast - IlGiunco.net: le news di oggi 20 gennaio 2021" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: #maremmapodcast

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, mercoledì 20 gennaio 2021.

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus. I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 443 su 10.180 tamponi molecolari e 9.347 test rapidi. Nonostante una crescita sensibile rispetto a ieri i dati confermano la tendenza dei giorni scorsi con la curva del contagio ancora stabile.

Intanto in provincia di Grosseto ieri sono stati registrati cinque nuovi casi positivi e la diffusione del contagio si mantiene molto bassa.

Sono 4.051 le dosi di vaccino somministrate in provincia di Grosseto dall’inizio della campagna, lo scorso 27 dicembre. In particolare 3276 dosi sono state somministrate a medici, infermieri e operatori sanitari, mentre 775 sono le dosi che sono state inoculate agli ospiti delle Rsa maremmane.

La politica. 156 voti favorevoli, 140 contrari e 16 astenuti: il Governo Conte non raggiunge la maggioranza assoluta in Senato, ma i consensi conquistati gli permettono di andare avanti. Il verdetto dell’aula di Palazzo Madama è arrivato ieri sera dopo le 22. La sofferta fiducia conquistata in Senato è per Conte «un punto di partenza», ha detto il premier. Adesso si apre una nuova fase anche se rimane incertezza sul futuro del Governo.

La cronaca. Sorpresi a fare il bagno alle terme e multati. È successo a Saturnia dove tre persone, due uomini e una donna, sono stati pizzicati dagli uomini della Guardia di Finanza mentre si trovavano a fare il bagno alle cascatelle di Saturnia nel comune di Manciano. Dal Lazio avevano raggiunto la Toscana. Sono stati multati per aver infranto le regole anti covid. A tutti e tre è stata elevata una sanzione di 400 euro.

In chiusura vi ricordiamo di seguire tutte le notizie del nostro quotidiano su www.ilgiunco.net. Potete contattare la nostra redazione all'indirizzo mail: redazione@ilgiunco.net o al canale whatsApp 334.5212000.