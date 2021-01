La Pallamano Follonica ospita il fanalino di coda Bologna United: distrazioni vietate

FOLLONICA – Undicesima di campionato per la Starfish Pallamano Follonica, che al Palagolfo ospiterà sabato alle 19 il Bologna United. Quinta posizione in classifica, attualmente, per i ragazzi di Matteo Pesci, mentre i bolognesi sono ultimi ancora a digiuno di punti. Partita che si preannuncia più delicata di quanto possa sembrare, per il rischio da parte dei meglio classificati di entrare in campo con in testa già il risultato acquisito ed incappare in brutte sorprese; per i maremmani sarà quindi importante l’approccio mentale alla partita.

Sempre incompleto, il Follonica giocherà ancora una volta con una formazione in parte inedita, ma ormai questa è una costante di tutto il campionato. La partita sarà trasmessa sulla pagine facebook della società, mentre il Palagolfo sarà ancora una volta chiuso per emergenza Covid.