GROSSETO – Anche nell’epoca della pandemia il Fossombroni resta scuola aperta per tutti gli studenti che vogliono approfondire le attività che si svolgono in questo istituto, con un ventaglio di possibilità molto ampie sotto il profilo delle scelte da effettuare. Per molti studenti che stanno terminando il percorso delle scuole medie, è importante approfondire le dinamiche del futuro percorso scolastico. Per questo sul sito www.isisfossombroni.edu.it è ancora possibile prenotare gli open day online.

Nell’ultimo decennio l’istituto Fossombroni ha ottenuto dal Miur la possibilità di rinnovare l’offerta formativa, ampliando gli indirizzi dello storico istituto economico e inserendo il percorso di studi del liceo scientifico delle scienze applicate. L’offerta formativa si è quindi distinta in due grandi settori: quello economico e quello del liceo scientifico delle scienze applicate. Per il settore economico è ancora possibile prenotare l’ultimo open day online per il 24 gennaio.

di 16 Galleria fotografica Istituto Fossombroni - Speciale Orientamento - Liceo









Sarà quindi possibile conoscere i vari indirizzi del settore economico: dall’Afm business class con lo studio dell’economia in lingua inglese per rendere l’indirizzo di amministrazione finanza e marketing al passo con i tempi, passando per il Sia (sistemi informativi aziendali) con la gestione e l’adattamento dei software applicativi, il Sias con la declinazione sportiva e il conseguente potenziamento delle discipline motorie unito allo studio approfondito dello sport, le relazioni internazionali per il marketing rivolto a chi desidera conoscere e utilizzare le lingue straniere e diventare esperto in comunicazione aziendale, per arrivare al turismo, l’indirizzo che offre l’opportunità di formazione tecnico-aziendalistica e linguistica. Per quanto riguarda il liceo scientifico delle scienze applicate, invece, l’ultimo open day online è ancora accessibile nella giornata del 23 gennaio.

di 14 Galleria fotografica Istituto Fossombroni - Speciale Orientamento - Economia









Il quinquennio scolastico, in questo caso, potrà essere impostato sul percorso internazionale con l’acquisizione di competenze in due lingue straniere, quello bilinguismo che arricchisce la preparazione nel campo scientifico e lo Stem, vale a dire la formazione orientata verso discipline tecnologiche e digitali. Infine il Liq, ovvero il liceo internazionale quadriennale che consente di conseguire il diploma in 4 anni, con il quale potersi iscrivere con un anno in anticipo al qualunque facoltà universitaria. Il termine ultimo per iscriversi al Fossombroni è fissato per il 25 gennaio. La segreteria della scuola è aperta fino all’ultimo giorno disponibile, la mattina dalle 8 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 17, compreso il sabato.