Coronavirus in Italia: 13.571 nuovi casi, 524 morti e 25.015 guariti

GROSSETO – Sono 13.571 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia su 279.762 tamponi e 524 morti: questi i dati riportati dal Ministero della Salute.

Nella giornata di ieri si contavano 10.497 nuovi casi e 603 vittime (totali 83.681), mentre erano stati effettuati 254.070 tamponi. Il tasso di positività è al 4,85%, in aumento rispetto al 4,1% di ieri.

25.015 i guariti, che portano il totale a 1.806.932.

In calo di 26 unità i pazienti in terapia intensiva (ieri -57): in totale i ricoverati in rianimazione sono ora 2.461. I pazienti nei reparti ordinari sono in calo di 230 unità rispetto a ieri (ieri -185), portando il totale a 22.469.

523.553 gli attuali positivi (-11.971 rispetto a ieri). Dall’inizio della pandemia il numero totale dei casi in Italia è 2.414.166.