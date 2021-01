Maremmapodcast: le ultime notizie dalla Maremma in podcast. ASCOLTA – 19 gennaio

Ascolta "#Maremmapodcast - IlGiunco.net: le news di oggi 19 gennaio 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì 19 gennaio 2021.

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus. “I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 241 su 7.623 tamponi molecolari e 5.619 test rapidi”. Dati che confermano la tendenza dei giorni scorsi con la curva del contagio stabile e in diminuzione. Per trovare numeri simili bisogna tornare ai giorni delle festività di Natale.

Intanto in provincia di Grosseto ieri sono stati registrati otto nuovi casi positivi. Rischio focolaio a Bagno di Gavorrano dove dopo la positività di una maestra della scuola materna sono finite in quarantena 21 persone. Nella giornata di ieri su otto nuovi casi in Maremma, quattro sono stati registrati proprio nel comune minerario. Purtroppo si è creata una situazione di criticità partita dall’interno della scuola materna di Bagno di Gavorrano, dove lo scorso sabato una maestra era risultata positiva. Ieri l’Asl ha confermato quattro nuovi contagi, si tratta dei familiari della docente, mentre sono stati messi in quarantena 19 bambini, due colleghe docenti e una collaboratrice scolastica. Dispiaciuto il sindaco Andrea Biondi che alla fine della scorsa settimana aveva auspicato di poter dichiarare Gavorrano “Covid-free”. Invece oggi deve fare i conti con un nuovo focolaio.

La cronaca. Ci spostiamo a Capalbio dove da oggi è aperta la camera ardente, nella sala del consiglio comunale, dove sarà esposta la salma del sindaco Settimio Bianciardi, morto sabato scorso dopo un malore.

Cambiamo argomento e parliamo di sindacato. Andrea Ferretti è il nuovo segretario della Cgil di Grosseto. Dopo otto anni prende il posto di Claudio Renzetti che lascia.

