Il Partito comunista compie 100 anni: nacque a Livorno nel 1921

GROSSETO – Una giornata per ricordare i 100 anni dalla nascita del Partito comunista: si chiamerà “orgoglio comunista” ed è organizzata per il 21 gennaio 2021. A ricordare la data è la Federazione provinciale di Grosseto del Pci. «Un appuntamento che sancirà nel capoluogo le strategie future del partito» affermano in una nota.

Nato il 21 gennaio 1921 a Livorno per settanta anni il Pci «è stato protagonista attivo nella conquista della libertà dalla dittatura fascista contribuendo in maniera determinante alla nascita della Repubblica italiana democratica e alla scrittura della Costituzione. Riferimento costante della classe operaia è stata una linfa vitale per le battaglie dei diritti». In piazza è previsto un volantinaggio dalle ore 9.30 alle ore 12.