Dalla Cisl gli auguri di buon lavoro ad Andrea Ferretti

GROSSETO – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro ad Andrea Ferretti, da ieri alla guida della Cgil di Grosseto”. A parlare è Fabrizio Milani, segretario generale della Cisl a nome di tutte le federazioni della Cisl grossetana.

Leggi anche sindacato Andrea Ferretti è il nuovo segretario della Cgil. E Renzetti guarda al futuro

“I mesi a venire saranno certamente di lavoro intenso per tutto il mondo sindacale; saranno molte le battaglie che dovremo affrontare per tutelare gli interessi dei lavoratori in questo momento di grave crisi economica generato dalla pandemia”.

“Cogliamo l’occasione – aggiunge Milani – per salutare Claudio Renzetti, con cui ci siamo confrontati negli ultimi 8 anni. Non sempre abbiamo avuto le stesse posizioni e giudizi, ma ci siamo sempre rapportati con il massimo rispetto e correttezza, come deve essere quando gli obiettivi da raggiungere sono quelli a tutela della persone”.

A breve inizierà anche l’iter congressuale che porterà la Cisl di Grosseto, nel corso dell’anno, a eleggere i nuovi dirigenti sindacali.