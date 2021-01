Coronavirus, in Maremma meno casi con più tamponi: i nuovi positivi sono cinque

GROSSETO – Cinque nuovi casi in Provincia di Grosseto (ieri otto). E’ quanto rilevato dalla Asl tra le 14 di lunedì 18 gennaio e le 14 di oggi, 19 gennaio.

Nel dettaglio, si registrano un nuovo positivo nel Comune di Castiglione, uno in quello di Civitella Paganico, uno in quello di Follonica, uno all’Isola del Giglio e uno a Scarlino.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 518 tamponi (ieri 281). Le persone positive in carico sono 192 (ieri 197). Si registrano nove guarigioni (ieri 10).

All’Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 25 persone ricoverate in Degenza Covid (due in meno di ieri) e sei in terapia intensiva, come ieri.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 93 Provincia di Arezzo 48 Provincia di Siena 36 Provincia di Grosseto 5 Extra USL 4

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 14 7 5 11 8 3 Grosseto – 0- 2 3 – – Siena 4 6 6 6 7 7 Totale ASL TSE 18 13 13 20 15 10

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Lunedì 11 gen Martedì 12 gen Mercoledì 13 gen Giovedì 14 gen Venerdì 15 gen Sabato 16 gen Domenica 17 gen Lunedì 18 gen Martedì 19 gen Arezzo 19 53 43 45 44 50 34 19 48 Siena 30 80 58 48 33 43 43 26 36 Grosseto 1 8 3 4 8 1 2 8 5 Totale Asl Tse 50 142 105 99 86 94 79 53 93

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Castiglione Della Pescaia 1 Civitella Paganico 1 Follonica 1 Isola Del Giglio 1 Scarlino 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 70 TI San Donato Arezzo 17 Degenza Covid Misericordia Grosseto 25 TI Misericordia Grosseto 6

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1115 Provincia di Siena 1044 Provincia di Grosseto 518

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 910 Provincia di Siena 716 Provincia di Grosseto 192

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 656 Provincia di Siena 530 Provincia di Grosseto 130

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1933 Provincia di Siena 1829 Provincia di Grosseto 507

Guariti Provincia di Arezzo 23 Provincia di Siena 41 Provincia di Grosseto 9