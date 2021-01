A Roccastrada arriva il porta a porta: prosegue la consegna del kit per fare la raccolta differenziata

ROCCASTRADA – Prosegue la consegna del kit per il porta a porta a Roccastrada. L’Amministrazione comunale, in accordo con Sei Toscana, ha deciso infatti di estendere la raccolta domiciliare a tutti i paesi del comune e, al contempo, attivare la raccolta del multimateriale a sacco (anziché con le campane stradali come fatto sinora).

Fino a sabato 23 gennaio (compreso), il personale incaricato da Sei Toscana, riconoscibile da apposito tesserino, consegnerà a domicilio il kit per la raccolta dei rifiuti alle nuove utenze. Il kit comprende i sacchi di diverso colore per le differenti frazioni merceologiche, un mastello per la raccolta dell’organico e uno per i rifiuti che non si possono riciclare e un pieghevole informativo che illustra il calendario e le modalità di esposizione dei rifiuti, oltre a dare indicazioni sulle corrette modalità di separazione.

I cittadini residenti nelle zone già servite dal porta a porta devono invece recarsi a ritirare i sacchi verdi per la raccolta del multimateriale (che sarà attivata a partire dal prossimo 8 febbraio) e il mastello per i rifiuti non riciclabili nei seguenti punti di consegna. A Roccastrada, presso il centro di raccolta, mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22, sabato 23 e lunedì 25 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 18:30. A Ribolla, presso il Centro civico, aperto nei giorni di martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22, sabato 23 e martedì 26 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. A Sticciano, presso il Centro civico, sabato 23 e sabato 30 gennaio sempre dalle 8:30 alle 13:30.

Per il ritiro è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

Per qualsiasi richiesta di chiarimento o approfondimento sono disponibili gli uffici comunali al numero 0564561251 e il numero verde di Sei Toscana 800127484.