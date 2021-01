“Un giorno al Fossombroni…online”: così i ragazzi delle medie partecipano alle lezioni della scuola superiore

GROSSETO – Conoscere la scuola dove poter completare il percorso di studi è certamente importante. Nell’epoca dell’emergenza sanitaria, però, non è possibile visitare gli istituti di istruzione superiore in presenza. Per questo il Fossombroni lancia l’iniziativa “un giorno al Fossombroni…online”, dedicata a tutti gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado.

Grazie all’utilizzo delle tecnologie informatiche, sarà possibile ricevere un link per poter partecipare online, attraverso la piattaforma meet, ad alcune lezioni che si svolgono nell’istituto dalle 9 alle 12.

I giorni in cui sarà possibile partecipare sono quelli del 20, 21 e 23 gennaio. Per aderire all’iniziativa occorre mandare una mail all’indirizzo sabina.diamanti@isisfrossombroni.edu.it, indicando il settore a cui si è interessati con la scelta tra il liceo scientifico di scienze applicate che comprende gli indirizzi internazionale, bilingue, stem e liq e il settore economico, con gli indirizzi amministrazione finanza e marketing, sistemi informativi aziendali, relazioni internazionali e marketing, turismo, sportivo.

Inoltre occorre indicare il giorno in cui si desidera assistere alla lezione, oltre a nome, cognome e recapito telefonico dello studente partecipante.

La mail con la richiesta di partecipazione va inviata entro il pomeriggio precedente alla data scelta.