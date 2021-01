Rivali agguerrite, weekend agrodolce per le giovanili del Circolo Pattinatori

GROSSETO – Weekend agrodolce per le tre formazioni giovanili del Circolo Pattinatori, che possono sorridere per il rendimento mostrato, con ottime partite sulla pista amica di via Mercurio, ma si rammaricano per non essere riuscite a portare a casa un risultato positivo. La formazione Under 13 ha tenuto testa alla corazzata Follonica, chiudendo in vantaggio per 2-0 la prima frazione, grazie ad una doppietta di Masetti e giocando alla pari con gli azzurri di Sergio Silva fino quasi alla fine. Il Follonica è andato sul 5-2, ma Masetti ha riaperto il match con un rigore, prima del quinto centro di giornata per Mattia Malvezzi.

Gli Under 15 si sono resi autori di una straordinaria prestazione contro il Viareggio A. I versiliesi nei primi tredici minuti si sono portati sul 4-0. I ragazzini di Pablo Saavedra hanno dimezzato le distanze nel primo tempo con la punizione di prima di Montomoli e il gol di Giusti e ad inizio ripresa sono riusciti a portarsi addirittura sul 4-4. I biancorossi hanno continuato ad attaccare, porgendo il fianco ai contropiede degli ospiti che nel finale sono tornati avanti. I baby Under 11 (nelle foto di Mimmo Casaburi) hanno tenuto testa al Follonica per tutto il primo tempo, concluso sul 4-0, poi la maggiore esperienza degli avversari ha fatto la differenza.

Under 11: Picchianti C.P. Grosseto-Follonica Hockey 2-12

PICCHIANTI GROSSETO: Conti; Edward Convertiti Mann, Tonini, Alexander Convertiti Mann (1), Pucillo, Celata, Boni, Civitarese, Turbanti (1). All. Stefano Paghi.

FOLLONICA: Asta, Del Viva; Santoro, Stoluto, Donati, Monaldi, Cornacchini (2), Moda (2), Giabbani (3), Diego Bracali (5). All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.

Under 13: Bora Bora C.P. Grosseto-Follonica 3-6

BORA BORA GROSSETO: Caselli, Croci; Turbanti, Muntean, Fonti, Francesco Masetti (3), Betti, Nicholas Balducci, Leonardo Balducci, Leonardo Convertiti Mann. All. Pablo Saavedra.

FOLLONICA: Tarassi, Santini; Marengo, Pastore Silva (1), Muzhaqi, Barbato, Malvezzi (5), Agresti, Tommaso Bracali, Diego Bracali. All. Sergio Silva.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.

Under 15: Cieloverde Grosseto-Viareggio Hockey A 4-7

CIELOVERDE GROSSETO: Vittoria Masetti; Francesco Masetti (1), Giusti (1), Caselli, Montomoli (1), Burroni (1), Leonardo Balducci. All. Marco Ciupi.

VIAREGGIO A: Casentini, Strada; Caliumi (4), Di Pietro, Facchini (1), Gemignani, Toti (1), Lentini. All. Andrea Facchini.