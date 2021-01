Rimani aggiornato con le news de IlGiunco.net su Telegram, WhatsApp e Spotify

GROSSETO – Rimani aggiornato con le notizie de IlGiunco.net. Puoi farlo anche su Telegram, WhatsApp e con i podcast su Spotify e Alexa. Si tratta di servizi che sono gratis e che resteranno sempre gratis. Da oggi la novità, che apre così il decimo anno di attività del quotidiano della Maremma, sono le notizie da ascoltare dal web, su Spreaker e su Spotify.

Ecco come fare per attivare i servizi e ricevere le news nel vostro smartphone e sui vostri dispositivi compatibili con Alexa.

Le news dell’ultim’ora – Ci sono poi i due canali di news che vi arrivano direttamente nel vostro smartphone: stiamo parlando di whatsApp e di Telegram.

• Telegram: Per attivare il servizio basta scaricare la app Telegram (gratuita) sul proprio smartphone e cercare il canale de IlGiunco.net digitando @ilGiunco oppure scrivendo l’indirizzo diretto https://t.me/ilgiunco e premere sul pulsante “unisci” (che consente appunto di unirsi al canale).Oltre al nuovo canale IlGiunco.net lancia sempre su Telegram anche il “Bot ufficiale” un programma speciale al quale i lettori possono chiedere 24 ore su 24 ore aggiornamenti sulle nostre news. In altre parole sarà possibile “dialogare” con il “BOT” e interrogare il nostro archivio per conoscere ad esempio le news principali di cronaca o sport, politica ed economia. Per accedere al bot basta collegarsi all’indirizzo https://t.me/IlGiunco_bot e cliccare su “Avvio”.

• whatsApp – Il canale whatsApp lo trovate al 334.5212000. Per poter ricevere le “breaking news” su whatsApp potete seguire questi semplici passaggi: assicurarsi di avere WhatsApp installato sul proprio smartphone; aggiungere alla lista di contatti il nostro numero +393345212000; inviarci un messaggio WhatsApp con testo GIUNCO ON. I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun abbonato potrà vedere i contatti altrui. IlGiunco.net li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Per disattivare le notifiche, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo GIUNCO OFF sempre al numero +393345212000.

IlGiunco.net da ascoltare su Spotify e su Alexa – Grazie alla Skill de IlGiunco.net sarà possibile “ascoltare” le principali news pubblicate sul nostro quotidiano e aggiornate in tempo reale, oltre alle news principali. Se hai un dispositivo compatibile con Alexa (anche la APP presente su iOS e Android) da oggi puoi cercare la skill de IlGiunco.net e configurarla a tuo piacimento. Per quanto riguarda invece Spotify tutto è molto semplice: basta collegarsi con il lettore web di Spotify o aprire l’app e cercare nella form di ricerca “ilgiunco”.

IlGiunco.net: un quotidiano e tanti modi di leggerlo – Ricordiamo ai nostri lettori che possono seguirci direttamente sul web (www.ilgiunco.net), su Facebook con la pagina ufficiale (facebook.com/ilgiunco.net) e il gruppo (facebook.com/groups/ilgiunco.net/), su Twitter (@ilGiunco – https://twitter.com/ilGiunco), su Instagram con gli hashtag #maremmalocal e #ilgiunco e con il profilo ufficiale (@ilgiunconet – www.instagram.com/ilgiunconet/), su YouTube con il nostro canale di webtv GIUNCOtv (www.youtube.com/c/IlGiuncoMaremma).