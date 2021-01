Morte Bianciardi: domani la camera ardente e mercoledì il funerale. Proclamato il lutto cittadino

CAPALBIO – Sarà aperta domani, martedì 19 gennaio, alle 15.30, nella sala consiliare del Municipio, la camera ardente per il sindaco Settimio Bianciardi, scomparso sabato scorso. La cittadinanza, nel rispetto delle misure di sicurezza anticovid, potrà dare il proprio saluto alla salma fino alle ore 20. La Camera ardente sarà accessibile anche mercoledì mattina, dalle 8 alle 14.

E proprio dal palazzo del Municipio partirà il corteo funebre per le esequie in programma per mercoledì 20 gennaio, alle 15, nella chiesa di Borgo Carige. Al termine della funzione religiosa la salma sarà accompagnata presso il tempio crematorio di Grosseto.

L’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino nella giornata di mercoledì 20 gennaio, fino alla fine della cerimonia funebre. L’amministrazione comunale e la famiglia del sindaco ringraziano pubblicamente tutti coloro che hanno mandato messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa di Bianciardi: “Abbiamo ricevuto – dicono la giunta e i familiari del sindaco – attestati di affetto e stima che ci confortano in un momento così duro, dandoci un chiaro segnale del ricordo che Settimio ha lasciato nella comunità capalbiese e non solo”.

Inoltre, chi lo desidera, fa sapere la famiglia, può effettuare una donazione su conto corrente del Comune di Capalbio IBAN: IT23X0885172180000000002000 con causale “in memoria del sindaco Bianciardi”. I fondi raccolti sul conto, infatti, sono quelli utilizzati per finanziare progetti sociali per la comunità e negli ultimi mesi erano stati impiegati per sostenere le famiglie in difficoltà per l’emergenza Covid.