Maremmapodcast: le ultime notizie dalla Maremma in podcast. ASCOLTA

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, lunedì 18 gennaio 2021.

Gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus. I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 345 su 5.057 tamponi molecolari e 1.837 test rapidi. Si tratta di una percentuale del 6.8% di positivi sul totale dei tamponi. Dati che confermano la tendenza dei giorni scorsi con la curva del contagio stabile.

Numeri confortanti anche in provincia di Grosseto dove ieri sono stati registrati due nuovi casi positivi su quasi 400 tamponi.

Intanto questa mattina anche a Grosseto sono state somministrate le prime dosi del vaccino Moderna. A livello provinciale le dosi somministrate in totale sono 3.785, mentre in Toscana sono oltre 70mila.

La cronaca. Picchia la moglie e la manda in ospedale con lesioni al fegato e costole fratturate. Una donna si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto il 9 gennaio scorso. La donna ha raccontata di essere andata a sbattere contro un tavolo. Ma la motivazione non è stata considerata coerente e compatibile con le lesioni riportate. Le ferite, complesse e gravi, hanno convinto il medico ad attivare il “codice rosa”. Si è scoperto così che la donna era vittima di maltrattamenti da aprte del marito, da oltre dieci anni. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri e si ora trova in carcere in custodia cautelare.

