In paese arrivano i “cassonetti intelligenti”: sostituiranno la raccolta porta a porta

CASTEL DEL PIANO – In questa settimana, nelle aree del centro storico di Castel del Piano attualmente servite dal servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, saranno installati i nuovi bidoncini tutti dotati di un dispositivo che consentirà di riconoscere l’utente che conferisce il rifiuto tramite la 6Card.

Ogni postazione avrà contenitori ad accesso controllato per la raccolta di carta e cartone (coperchio blu), per il multimateriale (imballaggi in vetro, plastica, alluminio e tetrapak, coperchio verde), per l’organico (bidone con coperchio marrone) e per l’indifferenziato (coperchio nero).

Il servizio di raccolta Porta a porta rimarrà comunque attivo fino al giorno 23 gennaio 2021, in modo da assicurare la continuità del servizio e consentire ai cittadini di abituarsi alle nuove postazioni.

Inizialmente tutti i contenitori saranno comunque ‘aperti’ e potranno essere utilizzati dai cittadini anche senza la 6Card semplicemente premendo il pulsante di risveglio presente su ogni contenitore.

Per maggiori informazioni sul nuovo servizio di raccolta: numero verde Sei Toscana 800127484 o www.seitoscana.it.