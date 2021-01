Due incidenti nella stessa via. Quattro auto, due feriti: tutto in pochi minuti

GROSSETO – Due incidente a distanza di pochi minuti uno dall’altro. I due scontri sono avvenuti in via Cimabue, a Grosseto. Il primo è avvenuto all’incrocio prima del Pizzetti, forse per una mancata precedenza, il secondo, autonomo rispetto al primo, qualche metro più in là, e si è trattato di una tamponamento.

Nel primo incidente sono rimaste ferite due donne, che viaggiavano ciascuna sulla propria auto. Nessun ferito invece sul secondo incidente. In entrambi i casi la dinamica è al vaglio della Polizia municipale intervenuta per i rilievi.