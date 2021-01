Coronavirus: otto nuovi positivi in provincia di Grosseto e dieci guariti

GROSSETO – Sono otto le persone risultate positive ai tamponi per la ricerca del Coronavirus. Gli otto in provincia di Grosseto (comuni di Grosseto e Gavorrano) rientrano nei 53 nuovi positivi in tutta la Asl sud est (19 ad Arezzo, otto a Grosseto, 26 a Siena). Dieci le persone guarite.

281 i tamponi effettuati e 197 le persone positive attualmente in carico (senza nessun nuovo decesso). Il contagio torna dunque a salire in Maremma dopo gli ultimi tre giorni in cui i dati avevano oscillato tra uno e due positivi.

I nuovi positivi vengono perlopiù dalla fascia dei più giovani: tre sotto i 18 anni, due tra i 19 e i 34 anni e altrettanti tra i 35 e i 49 anni. Infine solo un over ottanta. Al momento sono 27 i ricoverati al Misericordia e sei in rianimazione.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 53 Provincia di Arezzo 19 Provincia di Siena 26 Provincia di Grosseto 8 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 1 4 5 6 3 – Grosseto 3 2 2 – 0 1 Siena 7 4 3 3 5 4 Totale ASL TSE 11 10 10 9 8 5

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 10 gen Lunedì 11 gen Martedì 12 gen Mercoledì 13 gen Giovedì 14 gen Venerdì 15 gen Sabato 16 gen Domenica 17 gen Lunedì 18 gen Arezzo 79 19 53 43 45 44 50 34 19 Siena 7 30 80 58 48 33 43 43 26 Grosseto 4 1 8 3 4 8 1 2 8 Totale Asl Tse 91 50 142 105 99 86 94 79 53

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Grosseto 4 Gavorrano 4

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 72 TI San Donato Arezzo 14 Degenza Covid Misericordia Grosseto 27 TI Misericordia Grosseto 6

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 347 Provincia di Siena 441 Provincia di Grosseto 281

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 906 Provincia di Siena 726 Provincia di Grosseto 197

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 649 Provincia di Siena 544 Provincia di Grosseto 134

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1885 Provincia di Siena 1778 Provincia di Grosseto 481

Guariti Provincia di Arezzo 32 Provincia di Siena 56 Provincia di Grosseto 10