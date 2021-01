Coronavirus in Italia: 8.824 nuovi casi, 377 morti e 14.763 guairti

GROSSETO – Sono i 8.824 nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute nella giornata di oggi. Ieri i positivi erano 12.415. Gli attualmente positivi sono 547.058.

Casi quindi in calo rispetto a quanto accertato nella giornata di ieri, ma anche i tamponi sono meno: oggi 158.674, ieri 211.078. Il tasso di positività si abbassa, raggiungendo il 5,56% rispetto ai test effettuati (ieri 5,9%).

377 i morti nelle ultime 24 ore, come ieri. Il numero di vittime totali per il Coronavirus in Italia sale a 82.554. I guariti, sono invece 14.763, che portano il totale a 1.760.489.

Dopo diversi giorni di calo, tornano a crescere le terapie intensive, +41 (ieri -17), con 142 ingressi giornalieri, e sono 2.544 in tutto. Ancora in diminuzione invece i ricoveri ordinari, -127 (ieri -27), che scendono a 22.884.

Le persone che dall’inizio dell’epidemia hanno contratto il virus sono 2.390.101.