Capire la musica con i concerti: al Liceo musicale degli ospiti speciali. E continuano gli open day

GROSSETO – Martedì 19 gennaio, alle ore 10 nell’Aula Magna del Polo Bianciardi di Grosseto di Piazza De Maria, si inaugura una attività di stage per gli studenti del liceo musicale davvero originale: Raffaele Toninelli ed Emanuele Pellegrini, docenti di contrabbasso e percussioni del Liceo Musicale, nonché membri del celebre gruppo grossetano Musica da Ripostiglio, si riuniranno ai loro compagni Luca Pirozzi e Luca Giacomelli per avviare un’esperienza di approfondimento musicale dal vivo: il loro gruppo racconterà che cosa è la loro musica attraverso la musica.

Quindi non una conferenza cattedratica, ma capire la musica attraverso l’esecuzione live. Brani intervallati da spiegazioni e condivisioni strumentali faranno sì che i ragazzi “apprendano facendo”, proprio nell’ottica della didattica per competenze.

Il genere del gruppo va dallo Swing manouche alle contaminazioni multi stilistiche, ci racconta Emanuele Pellegrini “le dinamiche del suonare in gruppo sono tante, complesse, articolate, bisogna pensare come se ci fosse una sola testa e un solo corpo”.

Il concerto-lezione dei “Musica da Ripostiglio” non farà altro che mostrare alcune delle molteplici varianti che si possono trovare all’interno di un concerto live, dove la comunicazione è fatta di note e non”.

Sarà il primo di una serie di viaggi nei generi musicali accompagnati dagli stessi protagonisti. I musicisti, che siano solisti o gruppi, interpreti di musica classica o jazz o contemporanea, parleranno e spiegheranno agli studenti attraverso la musica, per far comprendere gli aspetti che riguardano la musica a 360°: dai generi, alle composizione, agli artisti, ai grandi musicisti, etc.. dei veri e propri stage di musica dal vivo condotti da esperti esterni. La serie di incontri che si inaugura martedì avrà una cadenza mensile. Questi “momenti musicali” saranno visibili sul canale YouTube del Polo Bianciardi.

L’iniziativa è un’altra occasione per far conoscere le attività della scuola anche a chi è interessato a questo percorso formativo per i prossimi anni. Chi volesse inoltre approfondire ulteriormente la conoscenza delle attività laboratoriali del Liceo Musicale, potrà farlo sia attraverso la visione in differita delle dirette fb, sia durante gli Open day.

In ciascuna delle dirette Facebook, promosse dalla referente Gloria Mazzi ed organizzate e condotte dal professore Giovanni Vai, sono stati intervistati vari docenti – riuniti a seconda delle famiglie di strumenti – che hanno raccontato come è nata la loro attrazione verso la musica e verso il proprio strumento, eseguendo infine qualche piccolo passaggio musicale per farne ascoltare la “voce”.

Nell’appuntamento dedicato alla Musica di Insieme sono stati anche inseriti dei video per mostrare sia le Aule dei laboratori, sia le attività degli Ensemble vocali e strumentali.

Tutte le dirette si possono visionare sulla pagina www.facebook.com/liceomusicaledigrosseto. Ultima settimana di Open day, previsti di sabato pomeriggio, si potrà partecipare collegandosi nei giorni e negli orari indicati sul sito web del Polo Bianciardi al seguente link https://meet.google.com/zty-debf-oao, possibilmente previa prenotazione al 328 7018626.