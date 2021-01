Vittoria a due cifre per la formazione Alice dei Pattinatori: Castiglione strapazzato

GROSSETO – Subito una netta affermazione nel campionato di serie B per la formazione Alice del Circolo Pattinatori che si impone sul Blu Factor Castiglione. I ragazzi di Raffaele Biancucci hanno resistito per sedici minuti agli assalti dell’esperta formazione di casa prima di subire la rete di Nerozzi. Per tutto il primo tempo, comunque, i biancocelesti hanno tenuto a freno i più forti avversari. Nella ripresa, però, Alice ha cambiato marcia e ha preso il largo.

La formazione grossetana ha fatto la partita fin dall’inizio, il portiere Donnini ha però rimandato al mittente ogni tentativo di Saitta e compagni, con ottimi interventi. Mattia Marinoni ha avuto meno lavoro, ma si è fatto sempre trovare pronto. Ci pensa Michele Nerozzi a sbloccare il risultato al 17′, ma i giovani castiglionesi continuano a difendere con ordine. A cinque minuti dalla fine Borracelli raddoppia su servizio di Matassi. Passano 24 secondi e Salvadori, su un pregevole assist dalla destra di Polverini, cala il tris. La ripresa si apre con un un diagonale di Franco Polverini che buca Donnini. Il bel servizio di Matassi per Salvadori, qualche istante dopo, va a sbattere sulla traversa. Il quinto gol è solo rimandato: lo segna, dopo 5 minuti e mezzo, Salvadori, servito da Filippeschi.

Biancorossi sempre più padroni della pista: Polverini in un paio di minuti realizza la seconda e la terza rete, mentre al 9′ anche Luca Matassi scrive il proprio nome nel tabellino. Il Castiglione, che ha dato il massimo per rendere meno pesante il passivo, fallisce due punizio di prima con Filippo Montauti: la prima viene parata da Marinoni, la seconda va a sbattere sulla traversa. A sette minuti dalla sirena torna a gonfiare la rete Alice con un tiro dalla distanza di Salvadori, servito da dietro la porta da Borracelli. Marinoni para il rigore battuto da Emanuele Perfetti , mentre nell’azione successiva il capitano Alessandro Saitta trova il decimo sigillo di una serata che ha confermato le ambizioni playoff per il quintetto Alice.

Alice Grosseto-Blue Factor Castiglione 10-0 (p.t. 3-0)

ALICE GROSSETO: Marinoni, Bruni; Filippeschi, Saitta, Salvadori, Borracelli, Polverini, Matassi, Nerozzi. All. Filippo Guerrieri.

CASTIGLIONE: Donnini, Grossi; Matteo Mantovani, Guarguaglini, Santoni, Magliozzi, Montauti, Luca Mantovani, Emanuele Perfetti, Lorenzo Perfetti. All. Raffaele Biancucci.

ARBITRO: Massimo Cardelli.

RETI: nel p.t. al 16’05 Nerozzi (G), 19’59 Borracelli (G), 20’23’ Salvadori (G); nel s.t. al 2’03 Polverini (G), 5’25 Salvadori (G), 6’01 Polverini (G), 8’34 Polverini (G), 8’58 Matassi (G), 19’52 Salvadori (G), 21’56 Saitta (G).