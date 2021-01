tiromancino – Rigenerazione urbana: il degrado di via Roma occasione per ripensare un’area centrale di Grosseto

GROSSETO – Il clamore suscitato dallo svuotamento entro dicembre 2022 dell’edificio di via Roma che oggi ospita Ragioneria dello Stato e Agenzia delle entrate, è un sintomo chiaro dello stato comatoso dell’economia reale a Grosseto. Quel che fino a pochi anni fa sarebbe stato poco più di un fatto ordinario di cronaca, infatti, oggi innesca una discussione pubblica sulla sopravvivenza economica o meno degli isolati intorno a via Roma. Metafora della crisi nera che morde ai garetti il capoluogo.

Bisogna partire da questa consapevolezza, prima di addentrarsi in ipotesi per trovare soluzioni percorribili al «vuoto urbano» che verrà a crearsi. Ché sennò si rischiano ragionamenti fumosi, e generare aspettative che mai saranno corrisposte.

L’amara verità, infatti, è che Grosseto si sta avvitando su sé stessa perché negli anni sono venuti meno diversi punti di riferimento che concorrevano al puzzle dei diversi motori economici della città. E nessuno ci ha messo testa.

Nell’ultimo decennio, per dirne una, secondo una stima della Cgil si sono trasferiti in altre realtà almeno 500 militari, che con la loro presenza contribuivano ad alimentare il circuito economico cittadino. Il commercio al dettaglio, per molto tempo tradizionale sbocco imprenditoriale, ha subito una decimazione di attività senza precedenti ad opera dell’e-commerce e del boom di media e grande distribuzione. L’edilizia, comparto manifatturiero con trascorsi gloriosi, dalla crisi finanziaria del 2008 ha praticamente dimezzato gli addetti. E oggi il settore immobiliare è tenuto in vita dal mercato delle villette e dei casali, che si possono permettere una quota minoritaria di garantiti, oppure dall’acquisto di vecchi appartamenti da parte dei tanto vituperati immigrati. Che hanno finalmente iniziato la propria marcia per diventare ceto medio, anche se ancora in pochi per avere un impatto significativo. Lo stesso comparto dei servizi turistici, al di là del fuoco fatuo della scorsa estate dovuto agli effetti del lockdown che ha trattenuto gl’Italiani con le “vacanze di prossimità”, è sostanzialmente in stagnazione di presenze, con l’accorciamento del periodo medio di permanenza e la diminuzione della spesa pro-capite.

La recessione economica che ha investito da tempo la città, inoltre, ha avuto altri due effetti indotti. Negli ultimi anni è diminuita la capacità di attrarre nuova popolazione, compresi gl’immigrati che sono leggermente diminuiti, ma che hanno un grosso impatto perché compensano il saldo naturale tra neonati e morti. E l’abbattimento dei valori immobiliari, in modo particolare degli edifici più vecchi e di bassa qualità, con la contrazione delle rendite derivanti dai patrimoni edilizi.

Questa era la situazione già prima dell’imprevista pandemia di Covid-19. Ecco in definitiva perché l’atteso svuotamento del tetro palazzone di piazza Ferretti, che oggi ospita Ragioneria dello Stato e Agenzia delle entrate, sta assumendo i contorni della tragedia per le attività economiche dell’area intorno a via Roma. Zona che negli ultimi anni ha già subito un notevole declassamento urbanistico e della qualità della vita, a seguito dell’abbandono dell’ex mobilificio Bianchi e dell’edificio in costruzione di via Fucini, della chiusura della sede del Credito italiano e di quella della Banca d’Italia. Con la prospettiva dell’abbandono di piazza Ferretti fra due anni.

Considerato che l’economia reale non sarà probabilmente in grado di produrre risultati apprezzabili per l’asse semicentrale di via Roma, né in termini di recupero urbanistico né in quelli di rivitalizzazione economica, l’unica ragionevole speranza di trovare qualche soluzione è affidata alle istituzioni locali. D’altra parte, lo Stato, attraverso il Mef, ha già fatto i suoi bei danni. Nel 2004 il II governo Berlusconi – dio lo abbia in gloria – conferì fra i tanti il palazzo di piazza Ferretti al Fondo immobiliare pubblico (Fip), per poi riaffittarlo con contratti blindati “9+9 anni” agli stessi Enti di cui prima era proprietà. Con Generali Real Estate che gestisce il lucroso business degli affitti garantiti. Quando si dice il caso.

Azzardando un’ipotesi. L’idea potrebbe essere quella di utilizzare l’edificio di piazza Ferretti e quello che pochi metri più in là ospitava la Banca d’Italia, per destinarli ad alcune funzioni di pubblico interesse. In modo da insediare due volumi edilizi che altrimenti sono destinati a rimanere inanimati per tempi inenarrabili. E da recuperare una zona della città che già oggi è in preda a un evidente degrado.

Partendo dall’ex Banca d’Italia, il cui accesso principale dà su via Matteotti e ha un discreto parcheggio esterno, ma che è a poche decine di metri da via Roma. Ed è già abbandonata. Quella localizzazione pare fatta apposta per ospitare una delle “case della salute” previste a Grosseto, e naturalmente di là da venire. Locali ampi e luminosi, relativamente recenti e adattabili a nuove funzioni, con un bel caveau sotterraneo riconvertibile a magazzino per medicinali di pronto intervento in caso di calamità, tipo vaccini o altro. Un’occasione di rigenerazione urbana, sociale e architettonica dove “coltivare” la salute dei residenti nella zona baricentrica della città. Un luogo non solo per ospitare medici di medicina generale, assistenti sociali e attrezzature diagnostiche di base, ma che sia aperto ai cittadini. Integrato con il volontariato e le associazioni che si occupano di cultura della salute e corretti stili di vita.

A oggi di case della salute ne sono previste due, pare al Pizzetti e al Misericordia. Ma potrebbero essere tre, una ogni 25-28.000 abitanti. In modo da non realizzare poli attrattori di troppo traffico. Pizzetti, ex Banca d’Italia e, altra ipotesi, nella zona della Cittadella. In alternativa quell’edificio di via Matteotti potrebbe ospitare la sede del Coeso-Sds, oppure gli uffici amministrativi della Usl Toscana Sudest.

In piazza Ferretti, invece, bisognerebbe proprio il Comune trasferisse gli uffici dell’anagrafe, quelli di urbanistica, edilizia pubblica e privata, ambiente. L’ex ospedale dentro le mura, infatti, va abbattuto e riedificato o recuperato completamente; ad ogni modo è poco adatto logisticamente agli uffici dell’anagrafe. E visto che il Comune si è finalmente deciso a partecipare al bando del Governo sulla “rigenerazione urbana e la qualità dell’abitare” (di cui #tiromancino ha parlato a ottobre 2020), sarebbe bene che sfruttasse quell’area per riportare in centro un po’ di residenti.

Gli altri uffici da spostare in via Roma sono oggi ospitati nel palazzo di viale Sonnino, che potrebbe essere utilizzato ad esempio per l’assessorato al sociale, allo sport e per il centro di elaborazione dati. In via Roma, peraltro, nei sotterranei ci sono già bell’e pronti i locali per accogliere un grosso archivio.

Certo, tutto questo è solo un “sogno a occhi aperti”. Ed entrando nel merito delle scelte potrebbero sorgere complicazioni. Tuttavia, il declino dell’area adiacente all’asse di via Roma potrebbe costituire un’occasione per ragionare seriamente di rigenerazione urbana e funzioni pubbliche. E naturalmente percorrere queste ipotesi, non potrebbe prescindere dal risolvere a monte il problema della proprietà degli edifici. Magari stavolta – diversamente da come fece Berluska – concependo un’operazione che non sia solo un grosso regalo di Natale.

Però bisognerebbe qualcuno provasse a mettere le mani sui problemi reali di questa malconcia città, cercando di evitarne l’ulteriore declino. E magari che lo facesse alla luce del sole, informando delle proprie intenzioni la pubblica opinione. Senza tirare fuori dal cilindro la soluzione a decisioni già prese. Riusciranno i nostri eroi?

Si apprende così che, entro il 2022, il tradizionale centro direzionale della città perderà un altro fondamentale punto di riferimento per lo svolgimento delle tante pratiche burocratiche alle quali è chiamata la generalità dei cittadini. Il motivo della decisione assunta dall’amministrazione centrale del Ministero delle Finanze è l’eccessiva onerosità del canone di locazione dovuto al Fip (Fondo Immobili Pubblici) attuale proprietario dell’edificio al quale, in passato, lo Stato l’aveva venduto per esigenze di cassa. Per il comune cittadino risulta innanzitutto difficile capire la logica di questa girandola di affari per cui lo Stato, in un primo tempo, ritiene conveniente vendere l’immobile per poi prenderlo in affitto. Poi, accorgendosi che l’affitto è eccessivamente oneroso, decide di disdire il relativo contratto impegnando importanti risorse finanziarie per la costruzione di un nuovo edificio».

GROSSETO. Lo Stato si prepara a svuotare un immobile del centro, in cui pagava affitti importanti per circa un milione di euro all’anno. Lo si scopre dall’albo pretorio del Comune di Grosseto, dov’è comparso un bando che spalanca una serie di scenari nuovi e importanti sui servizi cittadini: il Mef (ministero delle Finanze) cerca infatti in città un nuovo ufficio per la Ragioneria di Stato, che occupa da molti anni il “palazzone” di piazza Ferretti affacciato su via Roma, in pieno centro. Il servizio della Ragioneria traslocherà dunque da qui. Il contratto d’affitto che lega questi uffici della Ragioneria ai proprietari di tutto l’immobile, da molto tempo, è in scadenza e il Mef cerca un altro spazio da circa 600 metri quadrati, ove pagare ancora l’affitto (dettagli in fondo pagina) per la sua Ragioneria. Ma poiché quest’ultima non è da sola (anzi nei 6 piani del palazzo di piazza Ferretti coabita con altri illustri “inquilini”) e poiché il contratto d’affitto è per tutti in scadenza, c’è da chiedersi quale sia il destino degli altri uffici; cioè se questi resteranno al loro posto prorogando il contratto o se, com’è probabile, traslocheranno pure loro. Tra i “vicini” della Ragioneria, dentro lo stesso palazzo, il pezzo forte è sicuramente l’Agenzia delle Entrate, che occupa i primi 3 piani dello stabile di via Ferretti: il piano terra, il primo e il secondo. L’agenzia fiscale, che dipende anch’essa dal Ministero dell’economia e delle finanze, offre servizi di primaria importanza per il cittadino, tra cui la registrazione dei contratti di locazione e comodato, il rilascio dei codici fiscali sia per le persone fisiche che per le società e le associazioni; informazioni sull’erogazione dei rimborsi, la richiesta dei duplicati della tessera sanitaria, l’abilitazione ai servizi telematici offerti dall’Agenzia stessa, e certificazioni fiscali di tutti i tipi. Cosa ne sarà di quest’ente, che con la sua sede provinciale è ormai storicamente piazzato a Grosseto in uno strategico presidio, centralissimo e fortemente radicato nel tessuto urbano? Il Tirreno lo ha chiesto a Firenze alla Direzione regionale toscana dell’Agenzia delle entrate, la quale conferma, in effetti, come anche quest’ultima, al pari della Ragioneria e pur con strade diverse, sia destinata ad andarsene da qua. Non subito però. Al momento gli uffici restano in pianta stabile in piazza Ferretti, anche se si preparano a occupare un’altra collocazione alla scadenza del contratto, a fine 2022. Il futuro è già scritto. Tra due anni esatti – che è un tempo relativamente breve per “rivoluzioni” così importanti negli assetti logistici – l’Agenzia si trasferirà in un altro luogo di Grosseto sulla cui ubicazione non sono forniti dettagli, almeno per ora. Sarà comunque un terreno demaniale, sempre in città, dove lo Stato non dovrà più pagare l’affitto, a differenza di quanto è avvenuto finora in piazza Ferretti: qua il canone di locazione annuale è stato (ed è tuttora) di oltre quasi 800mila euro all’anno, corrisposto dallo Stato all’attuale proprietario. Una cifra “importante” che in futuro verrà a decadere. Ragioneria e Agenzia delle entrate, essendo articolazioni diverse, hanno insomma imboccato due percorsi autonomi che viaggiano in due binari diversi. Ma entrambi, con proprie modalità, lasceranno il palazzone del centro. I dettagli arrivano da Firenze. «L’Agenzia delle Entrate – spiega la Direzione regionale – non è interessata dal bando del Mef relativo alla Ragioneria (che non è un’articolazione dell’Agenzia delle Entrate)». Piuttosto, «l’Agenzia delle Entrate ha aderito a una proposta dell’Agenzia del Demanio relativa alla realizzazione di un Federal Building che ospiterà diverse amministrazioni pubbliche. L’immobile è da realizzare su terreno di proprietà demaniale. Lo scorso anno sono state fornite al Demanio le specifiche dimensionali e funzionali. A regime il progetto consentirà di azzerare le spese relative a canoni di locazione. L’immobile di piazza Ferretti, in cui ha sede attualmente la direzione provinciale di Grosseto, appartiene al compendio immobiliare del Fondo immobiliare pubblico Fip. Il contratto andrà in scadenza il 28 dicembre 2022. Il canone corrisposto, per la porzione utilizzata dall’Agenzia delle Entrate è pari a 786.774, 72 euro».Fino al dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate resta al suo posto; poi se ne andrà negli spazi demaniali dove sarà stato realizzato, altra grossa notizia, un progetto di accorpamento di enti pubblici. Confluirà qui anche la Conservatoria (Agenzia del territorio), che si è unificata con l’Agenzia delle entrate. Infine qualche dato “tecnico”. L’Agenzia delle Entrate occupa in affitto parte dello stabile di piazza Ferretti dal 2004. All’epoca lo Stato, che dette corpo al suo piano di alienazioni, mise in vendita 254 immobili in tutta Italia e tra questi c’erano gli uffici finanziari di piazza Ferretti a Grosseto. L’Agenzia confluì nel Fondo Fip (Fondo Immobili Pubblici) e attualmente risulta gestita da Generali Real estate spa. Al cittadino comune balza agli occhi che dell'immobile, che fu venduto dallo Stato per far cassa, lo Stato stesso sia poi andato a pagare per tutti questi anni un affitto importante: quasi 800mila euro all'anno (che "se" corrisposto sempre in questa cifra dal 2004 farebbe 12 milioni di euro). Anche il canone d'affitto complessivo di tutti gli uffici del palazzo (comprensivo dell'Agenzia) risulta sfiorare il milione di euro all'anno. Ora lo Stato si appresta a "tagliare".