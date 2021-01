Ostia Mare riacciuffato, pareggio in inferiorità numerica per il Follonica Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Pareggio in rimonta del Follonica Gavorrano che in inferiorità numerica chiude sull’1-1 il confronto con l’Ostia Mare. Nella prima frazione di gioco sono i ragazzi di Favarin ad andare vicino al vantaggio con Monni che si libera in area e calcia, ma è strepitoso Giannini ad opporsi. Al 35′ ospiti pericolosi con una conclusione di Moi.

Nella ripresa partono forte i maremmani che ci provano con Mencagli al 14′, ma il suo tiro è deviato. Al 18′ vantaggio dell’Ostia Mare con una grande conclusione dal limite dell’area di Carta che batte l’incolpevole Trombini. Il Follonica Gavorrano reagisce e al 21′ è ancora bravo Giannini su un tiro deviato di Grifoni. Al 23′ espulso Dierna per somma di ammonizioni; un minuto dopo la squadra di De Angelis colpisce la traversa su calcio di punizione.

I biancorossoblù non si arrendono e con grinta e carattere spingono sull’acceleratore. Al 30′ miracoloso intervento di Giannini su colpo di testa a botta sicura di Bruni. Al 39′ fallo in area su Lo Sicco e calcio di rigore; lo stesso centrocampista si presenta dal dischetto e spiazza il portiere per il gol dell’ 1 a 1.

Seppur in inferiorità numerica i locali ci credono e al 44′ il tiro di Lombardi prima colpisce la traversa poi oltrepassa la linea di porta, ma il direttore di gara non vede e fa proseguire. Finale convulso con espulsione di Lo Sicco per somma di ammonizione.

US FOLLONICA GAVORRANO-OSTIA MARE 1-1

FOLLONICA GAVORRANO: Trombini, Bruni, Carcani P., Dierna, Apolloni (46′ st Rosini), Grifoni, Berardi (36′ st Lombardi), Mencagli, Monni, Lo Sicco, Ampollini. A disposizione: Ombra, Battistoni, Papini, Farini, Zini, Luzzetti, Guazzini. All. Favarin.

OSTIA MARE: Giannini, Carta, Cabella, D Astolfo, De Sousa, Mastropietro (32′ st Menagat), Lazzeri, Ippoliti, Moi, Esposito, Mastromattei. A disp.: Giori, Zoppellari, Pattelli, Gaeta, De Martino, Licciardello, Gabriele, Verdirosi. All. De Angelis.

ARBITRO: Di Reda di Molfetta; assistenti Caputo di Benevento e Balbo di Caserta.

MARCATORI: 18′ st Carta, 39′ st (rig.) Lo Sicco.

NOTE: ammoniti Dierna, Cabella, Mastropietro, Grifoni; espulsi Dierna al 23′ st e Lo Sicco al 49′ st per somma di ammonizione