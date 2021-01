Olbia-Grosseto, Cretella e Sicurella nelle interviste del dopo gara

OLBIA – Nel dopo gara a parlare sono i due autori dei gol biancorossi, Riccardo Cretella e Giuspeppe Sicurella.

“Dispiace per la sconfitta perché abbiamo fatto una grande prestazione – spiega Riccardo Cretella, centrocampista biancorosso. Venire a Olbia e creare quattro-cinque pallegol non è facile e non è da tutte le squadre. Dispiace non aver raccolto punti ma se continueremo a giocare così sono sicuro che ne usciremo. Sono contento per il mio gol anche se alla fine è servito a poco; sono sicuro che già dalla prossima ci rifaremo anche se adesso ne abbiamo perse due di fila e questo ci fa male”.

“Sapevamo di dover affrontare una squadra organizzata ed esperta – dice Giuseppe Sicurella, trequartista del Grosseto – e siamo partiti con il freno a mano tirato subendo subito due gol. Peccato perché il pareggio sarebbe stato giusto, soprattutto perché l’Olbia è una diretta concorrente. Sono felice però della reazione della squadra. Dedico il gol alla mia ragazza che mi sostiene ogni giorno e mi sprona”.