Monte Amiata invaso dai visitatori, auto bloccate e disagi per raggiungere la Vetta

AMIATA – La domenica in zona gialla ha portato tanti maremmani, ma anche abitanti del resto della Toscana, a godersi il panorama del Monte Amiata innevato dalle abbondanti nevicate.

Montagna presa d’assalto e, viste le tantissime persone che hanno deciso di concedersi una giornata sulla neve, anche inevitabili disagi per qualcuno.

Specie per chi è arrivato nell’ora di punta, come ha spiegato il Centro meteorologico per il Monte Amiata, sulla sua pagina Facebook, postando anche la foto che alleghiamo all’articolo.

“Lunga fila di auto al Primo Rifugio a causa di macchine parcheggiate sulla carreggiata – ha scritto Meteo Amiata nella tarda mattinata di domenica 17 gennaio – La strada è bloccata per un lungo tratto soprattutto a salire”.