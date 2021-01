“Il vino in poltrona”: tornano gli incontri online della Scuola Europea Sommelier di Grosseto

GROSSETO – Riprendono i webinar “Il vino in poltrona” della Scuola Europea Sommelier di Grosseto, dopo la prima fortunata serie, che ha visto protagoniste sei aziende vitivinicole di Maremma (Basile, Roccapesta, Fattoria San Felo, La Magìa, Tenute Guicciardini e tenuta Montauto) le quali si sono raccontate e fatte degustare, di fronte agli ospiti fissi, gli chef di tre importanti strutture del territorio (Emiliano Lombardelli . Argentario Golf Resort, Francesco Carrieri – Boutique Hotel Torre di Cala Piccola, Gianpiero Cesarini – Il Leccino, pod. Maremma), il tuscanista sommelier e Restaurant Manager dell’Argentario Golf Resort Nicola Alocci, il musicologo Ed Paprika (The Groovin’ Groupies) e il giornalista Luca Ceccarelli di PuntoZip, che si è conclusa lunedì 28 Dicembre 2020. Ricevuti gli elogi dalla Scuola Europea Sommelier Nazionale, si è deciso di replicare il format in altre regioni italiane ad iniziare dalla Calabria e dalla Sicilia, ma non solo.

Lunedì 18 febbraio sempre alle 21 sulla piattaforma Zoom di Maremma Toscana meets riprendono gli appuntamenti dedicati al mondo del vino e a tutto il territorio Maremma.

Saranno sei i produttori del territorio ad alternarsi sulla piattaforma. Per questa seconda serie è attesa la novità dell’inserimento di 6 aziende gastronomiche che di volta in volta saranno abbinate ai vini messi in degustazione. La degustazione avverrà a distanza e sarà possibile perché le bottiglie delle aziende vitivinicole che parteciperanno, assieme ai prodotti gastronomici, sono state spedite a chi ne ha fatto richiesta. Le prenotazioni sono arrivate, grazie al seguito ottenuto nella prima serie, dalla Campania, Calabria, Sicilia, Marche e dalla Germania. L’intero ricavato della vendita sarà devoluto in favore del Comitato per la Vita di Grosseto.

La prima azienda a presentarsi, lunedì 18 Gennaio sarà la Cantina dei Vignaioli di Scansano, cui seguiranno per i successivi 5 lunedi sempre alle 21, Casavyc, Apparita, Tenuta12, La Cura e Le spighe, ad ogni azienda vitivinicola sarà associata una gastronomica tra Antichi gusti di Maremma, Caseificio Il Fiorino, Macelleria Dori, il Giuggiolo, Frantoio Rossi e Caseificio Quadalti.

Confermatissimi gli ospiti fissi delle serate, con i tre chef, il Tuscanista, e il musicologo accompagnati dal giornalista Luca Ceccarelli, ai quali si aggiungerà la nutrizionista Lisa Lambrecht che avrà il compito di illustrare le caratteristiche nutrizionali degli alimenti utilizzati nelle ricette. Inoltre un particolare angolo dedicato alla cultura, che sarà presentato da Dianora Tinti, presidente di Letteratura&Dintorni.

L’appuntamento quindi è per tutti i lunedi alle ore 21, per rimanere aggiornati sul calendario degli eventi, è sufficiente tenere sotto controllo la pagina Facebook di Maremma Toscana meets.

Programma:

tutti i lunedì alle ore 21

18/Gennaio – Cantina dei Vignaioli di Scansano & il Giuggiolo

25/Gennaio – Casavyc & Frantoio Rossi

01/Febbraio – Apparita & Caseificio il Fiorino

08/Febbraio – Tenuta 12 & Antichi Gusti di Maremma

15/Febbraio – La Cura & Macelleria Dori

22/Febbraio – Le spighe & Caseificio Quadalti