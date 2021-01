GROSSETO – Prosegue il buon momento del Circolo Pattinatori RRD. La formazione biancorossa ha esordito nel campionato di serie B andando a vincere sulla pista del Capannino con il Galileo Follonica (8-4 il finale), al termine di una gara ottimamente interpretata dagli ospiti. Successo che si unisce a quello dei compagni del gruppo Alice, per una doppietta biancorossa da applausi. Achilli e compagni sono rimasti concentrati per tutta la gara, rimanendo sempre avanti nel punteggio e allungando nel finale con la doppietta di Alessio Casaburi e la rete di Marco Bianchi.

Alessandro Brizzi, senza l’infortunato Alessandro Bardini, si è presentato al fischio d’inizio con lo starting five composto da Raffaello Ciupi, Achilli, Leonardo Ciupi, Alfieri e Bianchi. Un guizzo di Achilli, con un tiro da fuori, permette alla RRD Grosseto di portarsi in vantaggio dopo sei minuti e mezzo. Gli azzurri di Fabio Bellan rispondono con l’ex Carlo Gucci, ma nel giro di 18 secondi Alfieri (che ha ribadito in rete un tocco sotto porta di Leo Ciupi) e Achilli portano il Circolo Pattinatori sul 3-1, con azione dietro porta. Negli ultimi cento secondi del primo tempo Rondelli riavvicina i padroni di casa, che vengono ricacciati lontani da Achilli. Nella ripresa non succede niente per i primi dieci minuti, Gucci riavvicina i padroni di casa, ma Achilli, con un rigore, riporta la RRD a distanza. Nel giro di un minuto il Circolo Pattinatori chiude definitivamente l’incontro grazie alle reti di Casaburi (la prima su deviazione sotto porta dopo la serpentina di Alfieri) e Bianchi, che ha scartato Fillini e ha depositato in rete. I follonichesi provano a rimanere in partita grazie a Rondelli, ma non possono fare di più contro un Grosseto in giornata stellare (foto di Mimmo Casaburi).

di 8 Galleria fotografica Circolo Pattinatori Rrd trionfa sul Follonica nella 1a di campionato









Galileo Follonica-RRD Grosseto 4-8 (p.t. 2-4)

GALILEO FOLLONICA: Fillini, Del Viva; Edoardo Mariotti, Esposto, Gucci, Biasetti, Jacopo Mariotti, Bonucci, Leonardo Battaglia, Rondelli. All. Fabio Bellan.

RRD GROSSETO: Raffaello Ciupi, Vittoria Masetti; Achilli, Casini, Rosati, Leonardo Ciupi, Casaburi, Alfieri, Bianchi. All. Alessandro Brizzi.

ARBITRO: Massimo Nucifero

RETI: nel p.t. al 6’27 Achilli (G), 11’06 Gucci (F), 13’20 Alfieri (G), 13’38 Achilli (G), 23’12 Rondelli (F), 23’42 Achilli (G); nel s.t. al 10’12 Gucci (F), 16’47 Achilli (G) su rigore, 21’02 Casaburi (G), 21’54 Bianchi (G), 22’10 Casaburi (G), 22’28 Rondelli (F).