Coronavirus, in Italia 12.415 casi e 377 morti. In calo contagi, decessi e ricoveri

GROSSETO – Sono i 12.415 nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute nella giornata di domenica 17 gennaio. Ieri i positivi erano stati 16.310. Gli attualmente positivi sono 553.374, 4.343 in meno.

Casi quindi in calo rispetto a quanto accertato nella giornata di ieri, ma anche i tamponi sono meno: oggi 211.078, ieri 260.704. Il tasso di positività, quindi, si abbassa, raggiungendo il 5,9% rispetto ai test effettuati.

In calo, questo è il dato più importante, anche il numero delle vittime: 377 quelle comunicate nella giornata di oggi, contro le 475 di ieri. I guariti, sono invece 16.510, che portano il totale a 1.745.726.

L’altra buona notizia è la pressione in calo negli ospedali italiani. In terapia intensiva ci sono 17 persone in meno, 27 in meno nei posti letto ordinari. Le persone che dall’inizio dell’epidemia hanno contratto il virus sono 2.381.277.