Coronavirus, due nuovi contagi in Maremma con 295 tamponi. Stabili i ricoveri al Misericordia

GROSSETO – Ci sono due nuovi casi di Coronavirus a Grosseto. Si tratta di due persone a Castiglione della Pescaia, che hanno dai 50 ai 64 anni. Sono stati effettuati 295 tamponi.

Le persone positive in carico sono 202. Si registrano 4 guarigioni e nessun decesso. Stabili i ricoveri all’ospedale Misericordia: ieri 26 ricoveri e 7 in terapia intensiva, oggi 27 ricoveri e 6 in terapia intensiva.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 79 Provincia di Arezzo 34 Provincia di Siena 43 Provincia di Grosseto 2 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 8 7 7 9 2 1 Grosseto – – – 2 – – Siena 3 6 5 9 9 11 Totale ASL TSE 11 13 12 20 11 12

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 9 gen Domenica 10 gen Lunedì 11 gen Martedì 12 gen Mercoledì 13 gen Giovedì 14 gen Venerdì 15 gen Sabato 16 gen Domenica 17 gen Arezzo 44 79 19 53 43 45 44 50 34 Siena 61 7 30 80 58 48 33 43 43 Grosseto 4 4 1 8 3 4 8 1 2 Totale Asl Tse 110 91 50 142 105 99 86 94 79

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Castiglione della Pescaia 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 68 TI San Donato Arezzo 14 Degenza Covid Misericordia Grosseto 27 TI Misericordia Grosseto 6

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 571 Provincia di Siena 588 Provincia di Grosseto 295

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 922 Provincia di Siena 759 Provincia di Grosseto 202

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 666 Provincia di Siena 576 Provincia di Grosseto 139

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1798 Provincia di Siena 1766 Provincia di Grosseto 470

Guariti Provincia di Arezzo 17 Provincia di Siena 23 Provincia di Grosseto 4