“Stili di vita in movimento”: quattro posti per il servizio civile con la Uisp

C’è tempo fino alle ore 14 del 15 febbraio per chiedere di partecipare al progetto di servizio civile “Stili di vita in movimento” con la Uisp di Grosseto. E’ la prosecuzione della stessa iniziativa già portata avanti dalla Uisp, in collaborazione con Arci, durante il 2019.

“In quella prima esperienza – ricorda il presidente Sergio Perugini – quattro giovani hanno avuto modo di collaborare con la Uisp per un anno. E’ stato un rapporto proficuo che ha permesso loro di venire a contatto con la nostra associazione. Con due di loro la collaborazione è anche proseguita. Ci auguriamo che altri ragazzi e ragazze vogliano seguirli in questa scelta”. Anche in questo caso sono quattro i posti a disposizione.

Il servizio civile universale ha una durata di 12 mesi, con un monte ore annuale di 1145 ore e una media di 25 ore settimanali. Prevede una formazione generale obbligatoria di 32 ore in aula, 10 ore di formazione a distanza (fad), parte integrante del monte ore annuale. prevede una formazione specifica obbligatoria di 71 ore, parte integrante del monte ore annuale. Il rimborso riconosciuto dallo Stato è di 439,50 mensili. Possono partecipare cittadini italiani, dell’Unione Europea e non comunitari con regolare permesso di soggiorno che abbiano tra i 18 e 28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda. Non può partecipare chi ha già svolto il servizio civile nazionale o universale e chi ha in corso, con l’ente che realizza il progetto, rapporti di lavoro o collaborazione retribuita a qualunque titolo.

Si può presentare la domanda esclusivamente on line collegandosi al sito https://scn.arciserviziocivile.it/cercaprog.asp?idr=16 e scegliere il progetto “Stili di vita in movimento”. Per presentare la domanda è necessario accedere con Spid.