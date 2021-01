Serie B, al via il campionato del girone maremmano. I match della prima giornata

GROSSETO – Scatta domenica alle 18 il campionato di serie B. Il girone delle maremmane rimane invariato rispetto alla Coppa Italia. A giocarsi un posto per i playoff di serie A2 saranno quindi i due quintetti del Circolo Pattinatori Grosseto, Alice e RRD, il Blue Factor Castiglione e il Galileo Follonica (foto Casaburi).

Alla luce di quello che si è visto nelle prime sei giornate della stagione, il quintetto biancorosso di Alice, guidato da Alessandro Brizzi, gode dei favori del pronostico per la vittoria finale. In Coppa ha vinto cinque incontri e ha perso il derby. «Meritatamente – tiene a sottolineare Franco Polverini, miglior realizzatore della squadra di veterani insieme al capitano Saitta, con 13 reti – perché i ragazzi della RRD hanno disputato un incontro davvero importante». Il quintetto grossetano, che dovrà fare a meno per le prime giornate di Alessandro Bardini, a causa di un problema ad un piede, ha mostrato grandi miglioramenti e con il supporto di Michele Achilli (11 reti) ha archiviato la prima parte della stagione con un bilancio di quattro risultati positivi su sei e in campionato non può che far meglio.

Nella prima giornata la RRD va a far visita al Follonica di Fabio Bellan. In Coppa al Capannino è finita in parità, mentre in via Mercurio si sono imposti gli azzurri. Una partita insomma tutta la giocare. Il Circolo Pattinatori Alice debutta invece in campionato con la giovanissima formazione castiglionese guidata da Raffaele Biancucci. Per Saitta e compagni non dovrebbero esserci particolari problemi per mettere in tasca i primi tre punti.

Il programma della 1a giornata: Follonica-RRD Grosseto (arbitro Massimo Nucifero), Alice Grosseto-Castiglione (arbitro Massimo Cardelli).