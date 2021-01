Gara casalinga per il Follonica Gavorrano contro l’inseguitrice Ostia Mare

BAGNO DI GAVORRANO – Dodicesima di campionato per il Follonica Gavorrano, che ospiterà sul suo rettangolo verde l’inseguitrice Ostia Mare. Gara equilibrata sulla carta anche se i maremmani hanno numeri leggermente migliori, avendo conquistato un punto in più con una partita da recuperare rispetto ai laziali, che sono più prolifici in attacco ma più fragili in difesa.

Il team di mister Favarin ripartirà coi favori del campo amico dopo il ko di misura del turno precedente, in cui non ha sempre mostrato il giusto mordente. “Possono esserci scusanti – ha commentato in settimana il presidente Paolo Balloni – sulle condizioni climatiche e del terreno di gioco, ma ripeto che non mi è piaciuto affatto l’atteggiamento con cui abbiamo disputato l’incontro. Abbiamo perso troppi contrasti, troppo remissivi. Non ho visto la grinta giusta e la voglia di vincere che invece ci sono state contro le big del girone come il Trastevere o il Siena. Allora penso che è tutto una questione psicologica che dobbiamo quanto prima cambiare. Non voglio più cali di tensione”.

Arbitrerà Di Reda di Molfetta assieme a Caputo di Benevento e Balbo di Caserta. Il fischio d’inizio è alle 14,30 al Malservisi-Matteini.

Il programma della 12esima giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-Pianese

Scandicci-Grassina

Cannara-Sangiovannese

Follonica Gavorrano-Ostia Mare

Lornano Badesse-Flaminia

San Donato Tavarnelle-Siena

Sporting Club Trestina-Sinalunghese