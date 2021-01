Ecco tutti gli uffici postali che riapriranno da lunedì in Provincia

GROSSETO – “La strategia aziendale di contrarre le aperture di importanti uffici postali (fino alla chiusura di alcune succursali) ha determinato enormi disagi e ricadute sia sui cittadini che sugli uffici aperti che hanno dovuto sopperire alla contrazione dell’offerta di servizi”, scrivono, in una nota, le segreterie provinciali Failp-Cisal, Confsal-Com e Uglcom.

“Le ripercussioni negative si sono determinate anche sugli operatori per riflesso del disagio dalle attese all’esterno, dei clienti – proseguono i sindacati -. Penosi assembramenti hanno caratterizzato questi mesi in cui sono stati comunque garantiti i servizi finanziari e postali senza alcuna interruzione.

Lavorare assecondando gli alti livelli di rischio fa dei lavoratori di Poste una categoria esemplare nell’impegno di garantire i servizi ai cittadini.

Al termine di un estenuante incontro centrale del 14 gennaio, l’Azienda ha recepito le sollecitazioni del sindacato e, dal prossimo lunedì 18, si avvia la riapertura per 10 importanti uffici postali della provincia tra cui la Succursale 5 di Grosseto (zona ippodromo) e la succursale 2 di Follonica (via Cimarosa) oltre a: Buriano (Castiglione della Pescaia), Elmo (Sorano), Montorgiali (Scansano), Prata (Massa Marittima), Ravi (Gavorrano), Sovana (Sorano), Vallerona (Roccalbegna). Riapre anche il turno pomeridiano dell’Ufficio di Arcidosso. Nelle successive settimane riapriranno gradualmente anche gli altri attualmente ad orario ridotto per Covid.

Il sindacato ha inoltre ottenuto l’impegno a rafforzare l’organico degli uffici postali e verranno ridotti i tempi di incremento di personale negli Uffici Postali con mobilità interna (sportellizzazioni) e nuove assunzioni part time.

Sarà, infine, potenziata la vigilanza privata negli Up e coinvolti gli enti locali per prevedere la presenza di forze dell’ordine”, conclude la nota.