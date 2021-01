Da lunedì riaprono i musei della città: fino al 21 marzo la mostra su Botticelli

GROSSETO – Da lunedì nei giorni feriali riaprono i musei nelle regioni in zona gialla. Il Museo archeologico e d’arte della Maremma, il Museo di Storia naturale e il Polo culturale delle Clarisse sono pronti ad accogliere i visitatori.

“Con la riapertura dei musei, anche se solo nei giorni feriali, finalmente si compie un primo passo sulla strada della ripartenza del mondo della cultura”, spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore alla Cultura, Luca Agresti.

“Naturalmente tutto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme per contenere il Coronavirus – proseguono -, quindi si dovrà rispettare l’obbligo di indossare la mascherina, di sanificare le mani e di evitare assembramenti. Ci auguriamo che presto si possa tornare anche nei teatri, nei cinema e in tutti quei luoghi che fanno di arte e cultura uno strumento per crescere e formare gli individui”.

Al Polo culturale delle Clarisse si potranno visitare il museo Collezione Luzzetti, la mostra su Botticelli che è stata prorogata fino al 21 marzo, la mostra Arcana Lux e la mostra su Lucio Pari.