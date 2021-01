Al Fossombroni il corso di formazione per aspiranti animatori sportivi

GROSSETO – Nuovo anno, nuovi progetti. Nasce la collaborazione tra Your Friends Animazione e Isis Fossombroni potenziamento sportivo che, grazie ad un percorso di nove incontri, permetterà agli alunni delle classi quinte di conoscere al meglio la figura dell’animatore sportivo all’interno delle strutture turistiche.

Le lezioni (per totale di 18 ore) verteranno su vari argomenti: dal ruolo dell’animatore alle pubbliche relazioni, dall’organizzazione dei tornei alla creazione di un programma settimanale di giochi per grandi e piccoli.

La formazione non si limiterà al solo aspetto teorico. Durante il percorso i ragazzi avranno la possibilità di provare in prima persona i vari aspetti del mondo dell’intrattenimento attraverso prove pratiche, progetti di gruppo e test individuali.

Colui o colei che si dimostrerà più affine al mondo dell’animazione turistica avrà la possibilità di partecipare gratuitamente, grazie ad una borsa di studio proposta dall’azienda, a 5 giorni di formazione in villaggio, per approfondire le conoscenze e mettere in pratica tutto quello che avrà

imparato nelle ore di lezione.

Questa collaborazione permetterà, a tutti i ragazzi che dimostreranno interesse, di essere inseriti nel percorso di selezione della Your Friends Animazione, ed aver in questo modo la possibilità di affacciarsi al mondo del lavoro per il prossimo periodo estivo, diventando parte dello staff di

animazione di una struttura turistica.