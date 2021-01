Vaccino anti covid: in Toscana superate 61mila dosi, in Maremma 3500. TUTTI I NUMERI

GROSSETO – Sono 3507 le dosi di vaccino somministrate in provincia di Grosseto dall’inizio della campagna vaccinale, lo scorso 27 dicembre. Questo è l’ultimo aggiornamento disponibile, che riguarda il totale delle dosi somministrate al personale sanitario e agli ospiti delle Rsa nel nostro territorio. In particolare 2807 dosi sono state somministrate a medici, infermieri e operatori sanitari, mentre 700 sono le dosi che sono state inoculate agli ospiti delle Rsa maremmane.

Qui trovate i dati aggiornati in Italia e in Toscana: Vaccino anti covid: le dosi somministrate e tutti i numeri in Italia e in Toscana in tempo reale.

Che cosa succede in Toscana – A livello regionale invece è stata superata la soglia delle 61mila dosi, per la precisione le dosi somministrate sono 61.698. Nel dettaglio sono 10323 quelle somministrato agli ospiti della Rsa.

A livello nazionale invece le dosi somministrate sono oltre 972mila.