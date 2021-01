ULTIM’ORA – Toscana in zona gialla: aperti bar e ristoranti anche nel weekend

GROSSETO – “Aperti bar e ristoranti nel weekend”, scrive, in un post, l’assessore regionale Leonardo Marras.

“La Toscana resta zona gialla per un’altra settimana – spiega -, e saremo gialli anche nel weekend, ma serve la massima cautela perché l’indicatore RT è in crescita e i numeri del contagio sono ancora preoccupanti”.

Questa la sintesi delle nuove prescrizioni in vigore da domani -16 gennaio- al 5 marzo:

👩🏼‍🏫 didattica in presenza fino al 75% (minimo al 50%) negli istituti secondari

🛍 asporto: consentito soltanto fino alle 18 per gli esercizi che vendono bevande alcoliche (codici Ateco 56.3 e 47.25), fino alle 22 per gli altri

🖼 musei aperti al pubblico dal lunedì al venerdì

⛷resteranno, invece, chiusi fino al 15 febbraio gli impianti sciistici

🚫fino al 15 febbraio divieto di spostamento tra regioni

🚇 mezzi di trasporto: capienza massima fissata al 50%