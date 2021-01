Rifiuti, arrivano i nuovi box per la raccolta degli elettrodomestici

CAMPAGNATICO – Nuovo servizio di raccolta differenziata a Campagnatico. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Sei Toscana, mette a disposizione dei cittadini tre nuovi box di raccolta dei piccoli Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). I nuovi contenitori si trovano a Campagnatico, in via Roma, Arcille in via 8 Marzo e a Montorsaio in via IV Novembre.

Nei box è possibile conferire piccoli elettrodomestici come asciugacapelli, frullatori, ferri da stiro, minipimer e piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche come cellulari, tablet, tastiere, mouse, pc portatili, piccole stampanti, fotocamere, ecc.

I contenitori sono dotati di un dispositivo che in futuro permetterà di riconoscere l’utente che conferisce il rifiuto tramite la 6Card, la tessera che assocerà ogni conferimento ad una singola utenza Tari, così da premiare i cittadini più virtuosi e più attenti all’ambiente. A oggi comunque per utilizzarli basta premere il pulsante di apertura presente su ogni box.

“Si tratta di un nuovo servizio molto importante per la nostra comunità – dicono il sindaco Luca Grisanti e il consigliere con delega all’ambiente Marco Cinelli –. Da oggi infatti sarà possibile conferire correttamente anche questi particolari rifiuti che troppo spesso finivano nei cassonetti. L’obiettivo è quello di cercare di aumentare quantità e qualità della differenziata. Per questo invitiamo tutti i cittadini a utilizzare i nuovi contenitori e, nel caso di rifiuti ingombranti, ricordiamo che è sempre attivo il ritiro a domicilio chiamando il numero verde di Sei Toscana 800127484”.