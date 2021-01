Lavori pubblici, al via otto importanti interventi: «Riqualifichiamo il nostro territorio»

MAGLIANO IN TOSCANA – “Otto importanti interventi nel Comune di Magliano che andranno a riqualificare aree o edifici del nostro territorio”. Il Sindaco di Magliano Diego Cinelli annuncia l’imminente inizio dei lavori che coinvolgeranno la sua amministrazione.

“Sono interventi già a bilancio – afferma il Sindaco- che potranno procedere con l’operatività garantita dalla giunta e che contiamo di veder realizzati già nei primi mesi del 2021”. Un primo e consistente lavoro riguarda il campo sportivo di Magliano dove saranno demolite le vecchie tribune e ricostruite in prefabbricato su cui sarà anche prevista la copertura. Il Comune interverrà anche sulle recinzioni realizzando passi di entrata adeguati alle nuove normative. “Su questo impianto, come per Montiano – afferma Cinelli- nei giorni scorsi abbiamo provveduto a sostituire i vecchi fari con quelli a led”.

L’amministrazione interverrà poi su due muri pericolanti. “Una parte di quello del cimitero – afferma il Sindaco- e quello di via dell’Impostino a Magliano”. A Pereta sarà il parcheggio a subire il restyling. “Lo riqualificheremo – annuncia il Sindaco – e lo asfalteremo”. Importante invece la riqualificazione dell’area Peep di Magliano con la realizzazione di un’area di sgambatura per cani. “Interverremo su tutte le strade dell’area Peep – spiega Cinelli- con l’asfaltatura, la sistemazione dei marciapiedi e la zona per far sgambare i cani”.

Anche il parcheggio della Fontaccia sarà al centro di nuovi lavori. “E’ un parcheggio molto utile – afferma il Sindaco- e da qui realizzeremo la rampa di accesso al paese”. Ci sono poi le associazioni culturali che il Comune non intende dimenticare. “In questo caso sono i Madrigalisti – aggiunge il primo cittadino- che vedranno la loro sala ristrutturata con la realizzazione dell’impianto di condizionamento, di un nuovo impianto elettrico e con la controsoffittatura”. A Cupi si guarderà al verde pubblico. “L’area verde della frazione – afferma Cinelli- verrà riqualificata e ristrutturata con la sostituzione delle vecchie piante con le nuove”.

Anche il palazzo comunale sarà coinvolto dagli interventi. “Nel seminterrato – annuncia ancora il Sindaco- realizzeremo un magazzino che servirà come deposito delle attrezzature della protezione civile”. Insomma una serie di interventi importanti che avranno un impatto sul territorio. “Molti di questi – conclude Diego Cinelli- sono attesi da anni. Come amministrazione continuiamo a dare risposte cercando di distribuire l’azione amministrativa su tutto il territorio comunale nel rispetto del programma elettorale che, per me, è un impegno preso con i cittadini e che intendo, insieme alla giunta ed alla maggioranza, portare fino in fondo”.