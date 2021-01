Lavori di ristrutturazione: attenzione, modifiche alla circolazione

GROSSETO – Per alcuni lavori di ristrutturazione, a partire da lunedì 18 gennaio fino al di 20 gennaio, in via Mazzini sono previste le seguenti modifiche alla circolazione:

è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Mazzini a partire dall’altezza del civico 110;

dalle ore 8 alle ore 17 via Mazzini, nel tratto di strada che va dal civico 110 e piazza Gioberti, diventa strada senza uscita;

dalle 8 alle 17, per i veicoli provenienti da via Mazzini all’intersezione con piazza Gioberti/via Manin è istituito l’obbligo di dare la precedenza e la direzione obbligatoria a dritto/destra;

durante il periodo di apertura del cantiere, il transito dei veicoli in ingresso da Porta Corsica, giunti in piazza Gioberti con direzione via Mazzini/piazza del Mercato, viene deviato su via Manin/piazza Duomo/piazza Dante e via Ricasoli.