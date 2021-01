L’appello di sindaco e assessore: «Le nostre scuole sono il fiore all’occhiello, sceglietele»

MANCIANO – “Le scuole superiori di Manciano sono il fiore all’occhiello della nostra formazione culturale e fucina di talenti. L’istituto tecnico chimico Iti e il liceo scientifico di Manciano sono da sempre punti di riferimento per la nostra comunità”.

L’assessore all’Istruzione del Comune di Manciano Daniela Vignali e il sindaco Mirco Morini lanciano un appello ai ragazzi che sono in procinto di iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado.

“Agli studenti che dovranno compiere una scelta importante di vita – spiega Vignali – dico di scegliere l’eccellenza del nostro territorio. Le nostre scuole hanno sempre messo in primo piano l’alunno come persona e come studente, con lo scopo di indirizzare i giovani verso il mondo del lavoro. In questo momento di grande cambiamento anche per la scuola, a causa della pandemia da Covid, la didattica a distanza sta funzionando grazie alla professionalità di tutto il corpo docente. I ragazzi sono chiamati ad affrontare nuove sfide e saranno all’altezza della situazione. Ai ragazzi e alle ragazze dico di scegliere le scuole del territorio per una buona preparazione e per un futuro certo”.

“Volevo ricordare ai ragazzi e alle loro famiglie – commenta il sindaco Morini – che dall’istituto Iti e dal liceo scientifico sono sempre uscite grandi personalità e professionalità grazie alla preparazione impartita dai nostri docenti. Inoltre, l’amministrazione comunale già da qualche anno eroga 150 euro a ogni studente che si iscriverà alle scuole di Manciano, nello specifico all’istituto tecnico chimico Iti e al liceo scientifico”.