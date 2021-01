Infermieri e oss, arrivano due bandi. Corso di preparazione della Cisl

GROSSETO – La Cisl Funzione Pubblica di Grosseto comunica che Estar Toscana ha indetto un bando di concorso per infermieri e, a inizio febbraio, uscirà anche un bando per Oss (Operatori socio assistenziali). Sarà fatta una preselezione dei candidati da effettuare su materie specifiche, in vista di una massiccia partecipazione. Al fine di agevolare i partecipanti ai concorsi la Cisl organizzerà un corso di preparazione online: un’importante occasione visto che le graduatorie saranno utilizzate da tutte le aziende sanitarie della Toscana.

I corsi saranno effettuati da docenti esperti, provenienti dal settore, che svolgeranno un programma completo sulle materie previste dal bando di concorso in modo da preparare al meglio i partecipanti. Per informazioni o prenotazioni telefonare, o mandare un messaggio Whatsapp, al numero 392.3071892.