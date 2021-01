GROSSETO – E’ atteso il ritorno della pioggia, seppur non con precipitazioni intense, nella giornata di venerdì 15 gennaio un po’ in tutta la provincia di Grosseto.

Nel capoluogo pioggia è attesa in mattinata, come detto in modesta quantità. E’ invece possibile che sul Monte Amiata torni a nevicare, ma soltanto con qualche fiocco.

Capitolo temperature. Se la minima non dovrebbe variare, sempre tra i 2 e i 3 gradi in città, la massima potrebbe scendere sotto quota 10 (dai 12 di ieri ai 9 di oggi).1

