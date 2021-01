Il Circolo Pattinatori Rrd archivia la Coppa con un successo: battuto il Castiglione

GROSSETO – Una vittoria a spese del Blue Factor Castiglione per 6-3 e il Circolo Pattinatori Red Grosseto archivia la Coppa Italia di serie B. I ragazzi di Alessandro Brizzi, che per lunghi tratti hanno sofferto l’aggressività dei giovanissimi biancocelesti, hanno risolto la gara nella ripresa, dopo essersi svegliati dopo il momentaneo vantaggio ospite (foto Casaburi).

Nel primo quarto d’ora di gara la RRD colpisce un palo con Bardini e una traversa con Achilli dopo una bella azione personale a 10’32. Ci vuole la rete improvvisa di Filippo Montauti (un tiro che s’insacca alla destra di Ciupi) per scuotere i biancorossi che nel giro di dieci secondi ribaltano il risultato con le segnature di Bianchi e Bardini. La ripresa si apre con la rete sotto porta di Bianchi, mentre Montauti mette a lato una punizione di prima. Al 9′ ci pensa Guarguaglini a riaprire la gara con una punizione di prima. La RRD nel giro di 14 secondi chiude però con una bella azione personale di Rosati e con grande tiro di Casaburi.

Il sesto centro grossetano porta la firma di Michele Achilli che non fallisce la punizione di prima concessa per il decimo fallo della squadra di Raffaele Biancucci. Il Castiglione, dopo essersi visto parare da Ciupi il tiro diretto di Luca Mantovani, trova il terzo gol con Montauti. La RRD chiude così il girone con due vittorie e due pareggi nelle sei gare disputate,. «Stiamo crescendo – commenta il mister Alessandro Brizzi – abbiamo messo insieme quattro risultati positivi e praticamente abbiamo solo buttato al vento solo la gara con il Follonica. Possiamo fare di più».

RRD Grosseto-Blue Factor Castiglione 6-3 (p.t. 2-1)

RRD GROSSETO: Raffaello Ciupi, Vittoria Masetti; Achilli, Casini, Rosati, Bardini, Leonardo Ciupi, Casaburi, Alfieri, Bianchi. All. Alessandro Brizzi.

CASTIGLIONE: Donnini, Grossi; Matteo Mantovani, Guarguaglini, Santoni, Magliozzi, Montauti, Luca Mantovani, Emanuele Perfetti, Lorenzo Perfetti. All. Raffaele Biancucci.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica

RETI: nel p.t. al 15’38 Montauti, 15’57 Bianchi, 16’07 Bardini; nel s.t. al 3’08 Bianchi, 8’13 Guarguaglini, 12′ Rosati, 12’14 Casaburi, 16’36 Achilli, 23’20 Montauti

NOTE: espulsione temporanea (2′) Bardini, Bianchi. Esordio in serie B di Dario Casini, classe 2005.