Furti nella notte: presi di mira una pizzeria, una pescheria e e un negozio di dolci

ORBETELLO – Un solo uomo, che nella notte ha visitato bar, pizzerie e anche una pescheria riuscendo a portare via denaro e merce. I carabinieri della Compagnia di Orbetello hanno recuperato, nella notte, un sacco pieno di merce e 600 euro in monete.

I militari hanno ricevuto diverse chiamate per furti ai danni di esercizi commerciali della zona, da cui era stato portato via denaro contante e generi alimentari. In una pescheria in particolare il furto non era riuscito, ma, grazie alla collaborazione di un istituto di vigilanza, i carabinieri hanno potuto visionare le immagini di videosorveglianza. Nelle immagini era ripreso un solo uomo all’opera. Sono così partite le ricerche: dopo un’ora circa, l’autoradio ha intercettato un uomo a piedi, che alla vista degli uomini dell’Arma ha abbandonato un grosso zaino facendo perdere le proprio tracce. Il borsone, recuperato, conteneva diversa refurtiva, in particolare circa 600 euro tutti in monete, oltre ad arnesi da scasso.

Il taglio particolare del denaro ha permesso di rintracciare in brevissimo tempo la vittima del furto, il titolare di una pizzeria, a cui i contanti sono stati immediatamente restituiti. Riconsegnati anche diversi sacchetti pieni di dolciumi, sottratti ad un bar all’interno di un circolo. Sono in corso indagini per risalire all’identità del soggetto datosi alla fuga, e verificare eventuali ulteriori episodi di furto avvenuti negli ultimi tempi.