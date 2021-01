Falsi militanti della Lega consegnano volantini contro le chiusure Covid

GROSSETO – “Ci giungono notizie che in questi giorni alcuni giovani stanno distribuendo dei volantini che invitano i ristoratori a violare le norme sulle chiusure degli esercizi a causa dell’emergenza Covid presentandosi come militanti della Lega”, dichiara Andrea Ulmi, segretario provinciale Lega Grosseto.

“Come segretario provinciale del partito – prosegue – smentisco categoricamente che si tratti di iscritti al nostro movimento. La Lega rende pubblica ogni sua iniziativa attraverso i canali ufficiali, sia la stampa che i social network”.

“Diffidiamo dunque chiunque ad agire in nome e per conto della Lega con iniziative che non hanno nulla a che vedere con il nostro partito e che io come segretario non abbia vidimato”, conclude Ulmi.